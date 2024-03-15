На заливших зелёнкой урны для голосования под Воронежем женщин возбудили дела

СК России по Воронежской области заявил о возбуждении уголовных дел в отношении женщин, которые на двух избирательных участках в городе Борисоглебске Воронежской области плеснули зелёнку в урны для голосования.

Уточняется, что уголовные дела возбуждены в отношении двух жительниц города Борисоглебска. Как говорится в сообщении ведомства в Telegram, они обвиняются в нарушении статьи 141 УК России (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

По данным следствия, сначала 58-летняя женщина на участке в Северном микрорайоне города «вылила красящее вещество в урну для бюллетеней», а позднее аналогичные действия совершила 66-летняя женщина уже на участке в Юго-Восточном микрорайоне.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования.