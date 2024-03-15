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В Новосибирске более десяти человек госпитализировали с отравлением суши

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В Новосибирске более десяти человек были госпитализированы из-за острого отравления суши.
В Новосибирске более десяти человек госпитализировали с отравлением суши
  • РИА Новости

Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

По данным ведомства, пострадавшие употребляли продукцию в одном из предприятий общественного питания в Кировском районе города, после чего их госпитализировали с признаками отравления.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нижневартовске 15-летние подростки отравились алкоголем.

Также в Пензенской области возбудили дело по факту отравления юных боксёров на соревнованиях.

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