В Новосибирске более десяти человек госпитализировали с отравлением суши
- РИА Новости
Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.
По данным ведомства, пострадавшие употребляли продукцию в одном из предприятий общественного питания в Кировском районе города, после чего их госпитализировали с признаками отравления.
Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.
Ранее в Нижневартовске 15-летние подростки отравились алкоголем.
Также в Пензенской области возбудили дело по факту отравления юных боксёров на соревнованиях.