В Новосибирске более десяти человек госпитализировали с отравлением суши

В Новосибирске более десяти человек были госпитализированы из-за острого отравления суши.

Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

По данным ведомства, пострадавшие употребляли продукцию в одном из предприятий общественного питания в Кировском районе города, после чего их госпитализировали с признаками отравления.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нижневартовске 15-летние подростки отравились алкоголем.

Также в Пензенской области возбудили дело по факту отравления юных боксёров на соревнованиях.