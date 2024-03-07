В Пензенской области возбудили дело по факту отравления юных боксёров на соревнованиях

В пресс-службе следственного управления СК по Пензенской области сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту отравления участников первенства ПФО по боксу.

«Возбуждено уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних участников спортивных соревнований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении.

5 марта стало известно, что несколько несовершеннолетних после ужина в гостинице почувствовали недомогание, после чего были госпитализированы.

С 5 по 9 марта в УОР Пензенской области проходит первенство ПФО по боксу среди юношей 15—16 лет.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Алексей Папин проведёт свой следующий поединок с соотечественником Игорем Вильчицким 8 марта в Майкопе.