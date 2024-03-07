В Пензенской области возбудили дело по факту отравления юных боксёров на соревнованиях
«Возбуждено уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних участников спортивных соревнований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении.
5 марта стало известно, что несколько несовершеннолетних после ужина в гостинице почувствовали недомогание, после чего были госпитализированы.
С 5 по 9 марта в УОР Пензенской области проходит первенство ПФО по боксу среди юношей 15—16 лет.
Ранее сообщалось, что российский боксёр Алексей Папин проведёт свой следующий поединок с соотечественником Игорем Вильчицким 8 марта в Майкопе.