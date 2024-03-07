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У Папина сменился соперник, бой Мазура за пояс WBA Asia перенесён

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Российский боксёр Алексей Папин проведёт свой следующий поединок с соотечественником Игорем Вильчицким 8 марта в Майкопе.
У Папина сменился соперник, бой Мазура за пояс WBA Asia перенесён

    Изначально соперником Папина должен был стать нигериец Остин Ннамди, но африканец не смог прилететь в Россию из-за проблем с документами.

    Также в рамках шоу 8 марта в Майкопе должен был состояться поединок за пояс WBA Asia в лёгком весе с участием россиянина Алексея Мазура. Но его соперник Саиди Мкола из Танзании не сможет принять участие по медицинским показателям. Их поединок перенесён на неопределённый срок.

    В своём последнем бою в октябре 2023 года Папин  единогласным решением судей уступил соотечественнику Сослану Асаброву. Ннамди известен по встрече с Андреем Стоцким в июне 2023 году в Самаре и участию в турнире «Ночь чемпионов IBA».

    Ранее сообщалось, что Бакши проведёт свой четвёртый бой по профессионалам в Майкопе.

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