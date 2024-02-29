Бакши проведёт свой четвёртый бой по профессионалам в Майкопе
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Это противостояние пройдёт в главном карде турнира «Бетсити. Вечер бокса».
Напомним, что Бакши дебютировал на профессиональном ринге в 2022 году. За это время он провёл три успешных поединка. Последний бой россиянина состоялся в марте 2023-го с венесуэльцем Альфонсо Бланком. Встреча завершилась победой Бакши единогласным решением судей.
Пучета известен по поединкам с россиянами Магомедом Мадиевым и Шамилем Хатаевым. В феврале 2023 года аргентинец завершил бой с Мадиевым вничью, а в августе того же года единогласным решением судей уступил Хатаеву.
В главном бою турнира бывший первый номер рейтинга WBC в первом тяжёлом весе россиянин Алексей Папин (15-2, КО 14) встретится с нигерийцем Остином Ннамди (7-4, КО 6).
Вечер бокса в прямом эфире будет показан на телеканале «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что турнир «Наше Дело 82» переносится.