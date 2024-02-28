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В Нижневартовске 15-летние подростки отравились алкоголем

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Двое подростков госпитализированы после отравления алкоголем в Нижневартовске.
В Нижневартовске 15-летние подростки отравились алкоголем
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«В полицию Нижневартовска поступило сообщение о доставлении в медучреждение двоих несовершеннолетних с отравлением неизвестной алкогольной продукцией», — говорится в сообщении.

В отношении продавца магазина составили административный протокол за продажу алкоголя несовершеннолетним.

Ранее четырёхлетнего ребёнка в Ленинградской области госпитализировали с сильным отравлением после того, как он выпил глазные капли.

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