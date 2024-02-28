В Нижневартовске 15-летние подростки отравились алкоголем
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
«В полицию Нижневартовска поступило сообщение о доставлении в медучреждение двоих несовершеннолетних с отравлением неизвестной алкогольной продукцией», — говорится в сообщении.
В отношении продавца магазина составили административный протокол за продажу алкоголя несовершеннолетним.
Ранее четырёхлетнего ребёнка в Ленинградской области госпитализировали с сильным отравлением после того, как он выпил глазные капли.