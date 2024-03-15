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Эндокринолог Ерёмичева назвала отличия ожирения от повышенного веса

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Эндокринолог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ерёмичева рассказала, как отличить ожирение от повышенного веса.
Эндокринолог Ерёмичева назвала отличия ожирения от повышенного веса
  • Gettyimages.ru
  • © GSO Images

«На первый взгляд, ответ на вопрос, есть ли у человека ожирение, кажется простым: все люди, мало-мальски интересующиеся этим вопросом, знают про индекс массы тела (ИМТ = вес в кг / рост в м2) и чаще всего ориентируются именно на этот показатель», — заявила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметила специалист, при этом ИМТ — важный показатель, который довольно точно сигнализирует об ожирении.

Также, по словам Ерёмичевой, есть другие диагностики, например соотношение окружности талии и окружности бёдер (ОТ/ОБ).
«Рассчитайте ОТ/ОБ — если результат больше 1 у мужчин и больше 0,85 у женщин, это свидетельствуют об ожирении», — заключила эндокринолог.

Ранее исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рекомендовала употреблять не более двух-трёх блинов в день.

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