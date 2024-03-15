Эндокринолог Ерёмичева назвала отличия ожирения от повышенного веса

Эндокринолог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ерёмичева рассказала, как отличить ожирение от повышенного веса.

«На первый взгляд, ответ на вопрос, есть ли у человека ожирение, кажется простым: все люди, мало-мальски интересующиеся этим вопросом, знают про индекс массы тела (ИМТ = вес в кг / рост в м2) и чаще всего ориентируются именно на этот показатель», — заявила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметила специалист, при этом ИМТ — важный показатель, который довольно точно сигнализирует об ожирении.

Также, по словам Ерёмичевой, есть другие диагностики, например соотношение окружности талии и окружности бёдер (ОТ/ОБ).

«Рассчитайте ОТ/ОБ — если результат больше 1 у мужчин и больше 0,85 у женщин, это свидетельствуют об ожирении», — заключила эндокринолог.

Ранее исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рекомендовала употреблять не более двух-трёх блинов в день.