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В Удмуртии направят 130 млн рублей на капремонт Нылгинской больницы

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Из бюджета Удмуртии направят более 130 млн рублей на капремонт Нылгинской участковой больницы.
В Удмуртии направят 130 млн рублей на капремонт Нылгинской больницы
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Медучреждение является подразделением Увинской районной больницы, оно обслуживает более 6,3 тыс. человек, в том числе более 1,2 тыс. детей.

Ремонт будет проходить поэтапно.

Также стало известно, что в Петрозаводске планируют построить онкологический центр, передаёт karelinform.ru.

«Это будет высокотехнологичное учреждение, в котором будут современные методы хирургического лечения и, самое главное, лучевая терапия», — отметил на заседании комитета Заксобрания Карелии по здравоохранению и социальной политике главный специалист по онкологии в республике Ерванд Хидишян.

Ранее сообщалось, что в Татарстане отремонтируют 105 медучреждений в 2024 году.

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