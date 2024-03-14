В Удмуртии направят 130 млн рублей на капремонт Нылгинской больницы
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Медучреждение является подразделением Увинской районной больницы, оно обслуживает более 6,3 тыс. человек, в том числе более 1,2 тыс. детей.
Ремонт будет проходить поэтапно.
Также стало известно, что в Петрозаводске планируют построить онкологический центр, передаёт karelinform.ru.
«Это будет высокотехнологичное учреждение, в котором будут современные методы хирургического лечения и, самое главное, лучевая терапия», — отметил на заседании комитета Заксобрания Карелии по здравоохранению и социальной политике главный специалист по онкологии в республике Ерванд Хидишян.
Ранее сообщалось, что в Татарстане отремонтируют 105 медучреждений в 2024 году.