В Татарстане отремонтируют 105 медучреждений в 2024 году

В Татарстане отремонтируют 105 медучреждений по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в 2024 году.

Об этом сообщает «Реальное время».

Капремонт запланирован в 20 поликлиниках, девяти врачебных амбулаториях и 76 фельдшерско-акушерских пунктах.

Также стало известно, что в новом дорожном сезоне в Волгограде отремонтируют 43 улицы, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на мэрию. Больше всего участков восстановят в Дзержинском районе — 11.

Суммарная протяжённость дорог превышает 33 км.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области отремонтируют дороги к больницам в рамках нацпроекта.