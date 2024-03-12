В Татарстане отремонтируют 105 медучреждений в 2024 году
Об этом сообщает «Реальное время».
Капремонт запланирован в 20 поликлиниках, девяти врачебных амбулаториях и 76 фельдшерско-акушерских пунктах.
Также стало известно, что в новом дорожном сезоне в Волгограде отремонтируют 43 улицы, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на мэрию. Больше всего участков восстановят в Дзержинском районе — 11.
Суммарная протяжённость дорог превышает 33 км.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области отремонтируют дороги к больницам в рамках нацпроекта.