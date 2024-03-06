В Ростовской области отремонтируют дороги к больницам в рамках нацпроекта
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В течение 2024 года планируется ремонт около 12 км дорог, которые ведут к социально значимым объектам, в том числе к больницам, поликлиникам и госпиталям.
Работы будут проходить с мая по ноябрь.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.