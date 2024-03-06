В Ростовской области отремонтируют дороги к больницам в рамках нацпроекта

В Ростовской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют дороги, ведущие к медицинским учреждениям.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В течение 2024 года планируется ремонт около 12 км дорог, которые ведут к социально значимым объектам, в том числе к больницам, поликлиникам и госпиталям.

Работы будут проходить с мая по ноябрь.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.