В Москве открылись первые детские эндоскопические центры

В Москве в Морозовской детской городской клинической больнице и детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой открылись детские эндоскопические центры для выявления заболеваний ЖКТ, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметила Ракова, благодаря этому проекту процедуру эндоскопии можно пройти за несколько часов.

В центрах созданы комфортные и современные условия, где для детей возможно проведение исследования во сне.

В центре принимают по направлению гастроэнтеролога детской городской поликлиники.

Результаты исследования с заключением гастроэнтеролога размещаются в электронной медкарте ребёнка на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

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