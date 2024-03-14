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В Москве открылись первые детские эндоскопические центры

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В Москве в Морозовской детской городской клинической больнице и детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой открылись детские эндоскопические центры для выявления заболеваний ЖКТ, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
В Москве открылись первые детские эндоскопические центры
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметила Ракова, благодаря этому проекту процедуру эндоскопии можно пройти за несколько часов.

В центрах созданы комфортные и современные условия, где для детей возможно проведение исследования во сне.

В центре принимают по направлению гастроэнтеролога детской городской поликлиники.

Результаты исследования с заключением гастроэнтеролога размещаются в электронной медкарте ребёнка на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье модернизировали 35 женских консультаций в 2023 году.

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