В Москве открылись первые детские эндоскопические центры
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как отметила Ракова, благодаря этому проекту процедуру эндоскопии можно пройти за несколько часов.
В центрах созданы комфортные и современные условия, где для детей возможно проведение исследования во сне.
В центре принимают по направлению гастроэнтеролога детской городской поликлиники.
Результаты исследования с заключением гастроэнтеролога размещаются в электронной медкарте ребёнка на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».
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