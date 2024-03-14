Российские аналитики подсчитали индекс блина
- РИА Новости
Так, средняя цена на блины во время Масленицы 2024 года составила 231 рубль 59 копеек, средняя цена за блин — 11 рублей 58 копеек. Отмечается, что она выросла на 5% по сравнению с 2023 годом.
Для расчётов использовался рецепт, рассчитанный примерно на 20 тонких блинов: молоко — 700 мл (60 рублей 20 копеек), яйца куриные — 3 штуки (36 рублей), мука — 300 г (33 рубля), сахар — 75 г (7 рублей 65 копеек), соль — 5 г (24 копейки), масло сливочное (для смазывания блинов) — 100 г (94 рубля 50 копеек).
Как выяснили эксперты, по сравнению с прошлым годом выросли продажи соли (на 4%) и сливочного масла (на 2%).
В то время как продажи молока, яиц, муки и сахара упали на 5%, 2%, 6% и 7% соответственно.
Всего было проанализировано более 55 млрд. кассовых чеков.
Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, как выбрать продукты для приготовления блинов.