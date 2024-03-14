Российские аналитики подсчитали индекс блина

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс блина. Аналитики сравнивали первые три дня Масленицы: 11 по 13 марта 2024 года с 20 по 22 февраля 2023 года. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, средняя цена на блины во время Масленицы 2024 года составила 231 рубль 59 копеек, средняя цена за блин — 11 рублей 58 копеек. Отмечается, что она выросла на 5% по сравнению с 2023 годом.

Для расчётов использовался рецепт, рассчитанный примерно на 20 тонких блинов: молоко — 700 мл (60 рублей 20 копеек), яйца куриные — 3 штуки (36 рублей), мука — 300 г (33 рубля), сахар — 75 г (7 рублей 65 копеек), соль — 5 г (24 копейки), масло сливочное (для смазывания блинов) — 100 г (94 рубля 50 копеек).

Как выяснили эксперты, по сравнению с прошлым годом выросли продажи соли (на 4%) и сливочного масла (на 2%).

В то время как продажи молока, яиц, муки и сахара упали на 5%, 2%, 6% и 7% соответственно.

Всего было проанализировано более 55 млрд. кассовых чеков.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, как выбрать продукты для приготовления блинов.