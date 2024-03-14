В Роскачестве дали советы по выбору продуктов для приготовления блинов

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, как выбрать продукты для приготовления блинов.

«Сорт и помол муки влияют на то, какими получатся блины. Блинчики из пшеничной муки высшего сорта или сорта «экстра» при выпечке получатся тонкими и воздушными. Лучше выбирать муку в плотной бумажной упаковке, она лучше хранится и не плесневеет в отличие от муки в целлофане. Дома посмотрите на цвет муки, она должна быть белой или кремовой. Тёмный цвет будет свидетельствовать о том, что мука могла отсыреть», — предупредили эксперты.

Отмечается, что сливочное масло лучше выбирать в фольгированной упаковке, поскольку она лучше сохраняет влагу.

«Также обращайте внимание на стоимость товара, масло не может быть дешевле себестоимости. Качественное сливочное масло должно стоить в среднем около 90—100 рублей за 100 граммов. Подсолнечное масло для блинов лучше выбирать рафинированное. Оно не пенится и не дымится, обладает нейтральным вкусом, а также выдерживает высокую температуру. Посмотрите на срок годности, а также цвет и чистоту масла», — посоветовали специалисты.

По их словам, чем масло светлее, тем оно лучше.

«Если замечен осадок, лучше обойти такой продукт стороной», — отметили в Роскачестве.

При выборе яиц стоит обратить внимание на упаковку, она должна быть чистой, без пятен и плесени, а скорлупа — без сколов и трещин.

«В классическом молоке жирностью 3,2% по ГОСТ 31450 должно быть не менее чем 3,0 г белка (часто его количество немного больше — 3,2—3,4 г); 3,2 г молочного жира (никакого другого жира в молоке просто не должно быть) и в среднем 4,6 г лактозы (это молочный сахар, обязательный компонент молока). Обратите внимание на энергетическую ценность молока. Чем больше жирность молока, тем больше калорий содержат эти же 100 г продукта. Конечно же, ни в коем случае нельзя покупать молоко с нарушением целостности упаковки», — добавили в организации.

При выборе сметаны к блинам важно помнить, что на упаковке должно быть написано именно «сметана», а не «сметанный продукт», «сметаночка», «сметанка».

«Также ищите слово «ГОСТ» — по этому стандарту готовят сметану только классическим способом. Что это означает? Берутся сливки, в них добавляется молочнокислая микрофлора, они сквашиваются — получается сметана. Сметана может быть изготовлена и по техническим условиям (ТУ). Скорее всего, это будет не классический способ изготовления сметаны. Она тоже будет качественной, но изготовлена по собственной рецептуре производителя», — рассказали эксперты.

Сгущённое молоко стоит покупать в жестяной банке — такая тара сохраняет его лучше, а на упаковке не должно быть вздутий, ржавчины и повреждений.

«При выборе мёда обращайте внимание на год сбора и дату упаковывания. Если мёд прошлогодний и он закристаллизован — это нормальное явление. Если мёд жидкий, обратите внимание на его консистенцию: покрутите банку в руках — мёд должен быть достаточно вязким и плавно перетекать от одной стенки к другой. Не покупайте расслоившийся мёд, это указывает на неправильное хранение», — заключили в организации.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашева объяснила в беседе с RT, какие ингредиенты можно использовать, помимо классических, чтобы блины были не только сытными и вкусными, но и полезными для организма.