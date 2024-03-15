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Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска на три года

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RT
Согласно данным опроса, 53% россиян готовы работать без отпуска в течение трёх лет. Остальные 47% респондентов уверены, что нет такой суммы, ради которой можно отказаться от отпуска на такой период.
Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска на три года
  • Gettyimages.ru

Те россияне, которые готовы трудиться без отпусков, уверены, что им будет достаточно 496 тыс. рублей в месяц. В Москве и Московской области средняя желаемая зарплата в месяц равняется 506 тыс. рублей.

Петербуржцы и жители Ленинградской области в случае работы без отпуска хотели бы получать в среднем 482 тыс. рублей в месяц. Жители Новосибирска и области согласились бы работать без отпуска за 475 тыс. рублей в месяц.

Нижегородцы в случае работы без отпуска хотели бы получать около 350 тыс. рублей в месяц, а в Свердловской области респондентам было бы достаточно 311 тыс. рублей в месяц.

Опрос провёл сервис «Работа.ру», в нём приняли участие более 3,5 тыс. пользователей из всех регионов России.

Ранее исследование показало, что россияне работают по вечерам и в выходные из-за ответственной должности и нежелания откладывать задачи.

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