Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска на три года
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Те россияне, которые готовы трудиться без отпусков, уверены, что им будет достаточно 496 тыс. рублей в месяц. В Москве и Московской области средняя желаемая зарплата в месяц равняется 506 тыс. рублей.
Петербуржцы и жители Ленинградской области в случае работы без отпуска хотели бы получать в среднем 482 тыс. рублей в месяц. Жители Новосибирска и области согласились бы работать без отпуска за 475 тыс. рублей в месяц.
Нижегородцы в случае работы без отпуска хотели бы получать около 350 тыс. рублей в месяц, а в Свердловской области респондентам было бы достаточно 311 тыс. рублей в месяц.
Опрос провёл сервис «Работа.ру», в нём приняли участие более 3,5 тыс. пользователей из всех регионов России.
Ранее исследование показало, что россияне работают по вечерам и в выходные из-за ответственной должности и нежелания откладывать задачи.