Россияне работают по вечерам и в выходные из-за нежелания откладывать задачи

Согласно результатам исследования, по вечерам, после окончания основного времени работы, несколько раз в неделю остаются работать 81% опрошенных, а каждый день задерживаются на работе 19% работников.

Кроме того, согласно опросу исследовательского центра «Зарплата.ру», в выходные выполняют работу 71% респондентов: из них каждые выходные — 22%, раз в месяц — 49%. В отпуске работают 27% опрошенных.

Причинами переработок становятся (множественный выбор вариантов ответа): ответственная должность — 34%, ещё 22% отметили нежелание откладывать задачи, чтобы не пострадало качество работы, а дополнительные задачи, которыми должны заниматься другие специалисты, отметили 18% респондентов.

Ещё 8% опрошенных рассказали про размытые границы рабочего режима в компании из-за удалённого режима работы, перфекционизм в выполнении рабочих задач отметили 5% респондентов, проблемы с тайм-менеджментом — 2%, а боязнь увольнения назвал лишь 1% участников опроса.

При этом, согласно данным исследования, выплаты за сверхурочную работу получают 58% сотрудников, а 42% опрошенных утверждают, что доплат не получают.

Опрос проводился среди 2,3 тыс. сотрудников в возрасте от 18 до 55 лет во всех федеральных округах России.