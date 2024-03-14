МЧС: один человек погиб, двое пострадали при ЧП с вертолётом в Магаданской области

Один человек погиб, двое пострадали при жёсткой посадке вертолёта в Северо-Эвенском районе Магаданской области.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС Павел Клочков.

По его словам, спасатели отправились на место на вертолёте,также вылетели два вертолёта «Авиации Колымы».

«Но лететь к месту ЧП шесть часов. Мы не знаем и возможна ли посадка на месте, поэтому готовимся эвакуировать людей при помощи лебедки», — сказал Клочков.

Ранее вертолёт совершил жёсткую посадку в Магаданской области.

Позже губернатор региона Сергей Носов сообщил, что медики и спасатели вылетели к месту ЧП.

Также в Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что причиной ЧП с МИ-8 в Магаданской области стала, предварительно, неисправность двигателя.