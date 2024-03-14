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Прокуратура: причиной ЧП с МИ-8 в Магаданской области стала неисправность двигателя

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В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что причиной ЧП с МИ-8 в Магаданской области стала, предварительно, неисправность двигателя.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

«В 11:05  по магаданскому времени в 75 км от пгт. Эвенск Северо-Эвенского района Магаданской области произошла аварийная посадка вертолёта  Ми-8Т перевозчика «Дальнереченск Авиа», следовавшего по маршруту «посадочная площадка Кварцевый – аэропорт Омсукчан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейс, предварительно, выполнялся в целях перевозки работников золоторудного месторождения.

Ранее вертолёт совершил жёсткую посадку в Магаданской области.

Позже медики и спасатели вылетели к месту ЧП с вертолётом а/к «Дальнереченск Авиа» в Северо-Эвенский округ Магаданской области для эвакуации пострадавших.

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