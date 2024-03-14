Вертолёт совершил жёсткую посадку в Магаданской области
Об этом, как информирует ТАСС, сообщил председатель собрания представителей Омсукчанского муниципального округа Олег Егоркин.
«Совершил жёсткую посадку вертолёт... Возможно, погиб один человек, есть ещё пара людей, получивших травмы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего на борту было около 20 человек.
На место ЧП вылетели представители авиамедицины и спасатели.
Ранее военный самолёт Ил-76 потерпел крушение при взлёте в Ивановской области.