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Вертолёт совершил жёсткую посадку в Магаданской области

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Вертолёт совершил жёсткую посадку в Магаданской области, в результате которой, предварительно, один человек погиб, ещё несколько получили травмы.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил председатель собрания представителей Омсукчанского муниципального округа Олег Егоркин.

«Совершил жёсткую посадку вертолёт... Возможно, погиб один человек, есть ещё пара людей, получивших травмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на борту было около 20 человек.

На место ЧП вылетели представители авиамедицины и спасатели. 

Ранее военный самолёт Ил-76 потерпел крушение при взлёте в Ивановской области.

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