Психолог Мишина рассказала о причинах феномена «удобного» человека

Психолог Наталия Мишина рассказала, почему возникает феномен «удобного» человека. По её словам, это может быть связано с тремя главными факторами.

«Первый — убеждение, что «я нужен, только когда полезен», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Мишина, ещё один фактор — стыд за «эгоизм», то есть если человек реализует свои потребности и желания, то считает, что это автоматически делает его эгоистом.

Третьей причиной эксперт назвала родительскую директиву.

«Это послание от родителя ребёнку, которое воспринимается ребёнком как безоговорочное правило и запрет — мне что-то нельзя», — пояснила она.

По её словам, человек испытывает сильное чувство вины за то, что он есть, и старается компенсировать это через пользу для других.

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