Психолог Мишина рассказала о причинах феномена «удобного» человека
- Gettyimages.ru
«Первый — убеждение, что «я нужен, только когда полезен», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила Мишина, ещё один фактор — стыд за «эгоизм», то есть если человек реализует свои потребности и желания, то считает, что это автоматически делает его эгоистом.
Третьей причиной эксперт назвала родительскую директиву.
«Это послание от родителя ребёнку, которое воспринимается ребёнком как безоговорочное правило и запрет — мне что-то нельзя», — пояснила она.
По её словам, человек испытывает сильное чувство вины за то, что он есть, и старается компенсировать это через пользу для других.
Ранее бизнес- и бренд-стратег, психолог, владелица Simuran Consulting Владмира Симуран назвала здоровье, семейную жизнь, воспитание детей и работу основными аспектами будущей счастливой старости.