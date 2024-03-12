Психолог Симуран рассказала об аспектах счастливой старости

Бизнес- и бренд-стратег, психолог, владелица Simuran Consulting Владмира Симуран назвала здоровье, семейную жизнь, воспитание детей и работу основными аспектами будущей счастливой старости.

«Каждый из них можно превратить в вектор, который нужно увидеть, учитывать и сделать основой стратегии дальнейшей жизни», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, подход «главное, чтобы сегодня всё было хорошо, а об остальном подумаем завтра», не принесёт результатов, если вы хотите быть здоровым, любимым и нужным в старости.

Ранее клинический психолог Майя Тум рассказала, что чувство усталости, которое человек ощущает после полноценного отдыха или сразу после утреннего пробуждения, может свидетельствовать о наличии синдрома хронической усталости (СХУ).