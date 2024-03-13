RT в Telegram
Подпишись

Кампания по приёму в первый класс начнётся в Челябинске с 29 марта

Короткая ссылка
В мэрии Челябинска заявили о старте кампании по приёму в первый класс с 29 марта 2024 года.
Кампания по приёму в первый класс начнётся в Челябинске с 29 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию.

«Причём уже начиная с 18 марта 2024 года на Госуслугах можно будет заполнить черновик заявления. Создание черновика значительно упрощает подачу заявления в день открытия приёма», — сказали в мэрии.

Отмечается, что приём разделён на два этапа.

Первый, с 29 марта до 30 июня 2024 года, организован для детей, проживающих на закреплённой территории, а также имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право.

Второй этап, с 6 июля до 5 сентября 2024 года, предназначен для всех детей.

Ранее сообщалось, что приём заявлений в первый класс в ХМАО начнётся 26 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить