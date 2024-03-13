Кампания по приёму в первый класс начнётся в Челябинске с 29 марта

В мэрии Челябинска заявили о старте кампании по приёму в первый класс с 29 марта 2024 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию.

«Причём уже начиная с 18 марта 2024 года на Госуслугах можно будет заполнить черновик заявления. Создание черновика значительно упрощает подачу заявления в день открытия приёма», — сказали в мэрии.

Отмечается, что приём разделён на два этапа.

Первый, с 29 марта до 30 июня 2024 года, организован для детей, проживающих на закреплённой территории, а также имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право.

Второй этап, с 6 июля до 5 сентября 2024 года, предназначен для всех детей.

Ранее сообщалось, что приём заявлений в первый класс в ХМАО начнётся 26 марта.