Приём заявлений в первый класс в ХМАО начнётся 26 марта

Приём заявлений на зачисление школьников в первый класс начнётся в Ханты-Мансийском автономном округе 26 марта, заявила замглавы Департамента образования Инна Святченко.

Об этом сообщает URA.RU.

«Старт приёмной кампании в первый класс во всех муниципальных образованиях будет в разное время и в разные даты. Очень важно подать заявление именно в тот день и время, которые определил ваш муниципалитет. Самый первый муниципалитет, который объявляет о приёме в первый класс, — Мегион», — сказала Святченко.

Приём заявлений завершится 30 июня. В течение трёх дней школы должны опубликовать списки о зачислении.

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