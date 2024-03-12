Приём заявлений в первый класс в ХМАО начнётся 26 марта
Об этом сообщает URA.RU.
«Старт приёмной кампании в первый класс во всех муниципальных образованиях будет в разное время и в разные даты. Очень важно подать заявление именно в тот день и время, которые определил ваш муниципалитет. Самый первый муниципалитет, который объявляет о приёме в первый класс, — Мегион», — сказала Святченко.
Приём заявлений завершится 30 июня. В течение трёх дней школы должны опубликовать списки о зачислении.
Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Богородское начались отделочные работы в здании новой школы.