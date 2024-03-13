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Психолог Рощина: память может ухудшиться при простуде

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Профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (отдел гериатрической психиатрии) Ирина Рощина рассказала о случаях, когда может ухудшиться память.
Психолог Рощина: память может ухудшиться при простуде
  • Gettyimages.ru

«Память — очень сензитивная функция, то есть очень чувствительная функция к любым изменениям в состоянии человека. Например, если вы будете пытаться запомнить что-то новое во время простуды, температуры и т.п., это будет труднее, чем при нормальном функциональном состоянии организма», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, частой причиной когнитивного снижения может быть и недостаточное кровоснабжение мозга после инсульта или инфаркта, а также на фоне гипертонии или атеросклероза.

«Важно следить за своим соматическим здоровьем, не формально проходить диспансеризацию, следить за артериальным давлением, уровнем сахара в крови и др.», — добавила эксперт.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва перечислила продукты, которые могут оказывать влияние на эндокринные органы человека, замедляя процессы старения.

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