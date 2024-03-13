Психолог Рощина рассказала о способах улучшить память при старении

Профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (отдел гериатрической психиатрии) Ирина Рощина рассказала, какие методы позволят улучшить память при старении.

«В качестве когнитивной нагрузки можно использовать хорошо известные приёмы. Так, существует техника Фибоначчи, которая подразумевает проговаривание про себя числовой последовательности, где каждое новое число является суммой предыдущих. Техника Пифагора также эффективна. Необходимо вечером вспомнить все произошедшие за весь день события подробно и не нарушая их последовательности», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, ещё один способ — метод Айвазовского, когда нужно смотреть на пейзаж или интерьер в течение нескольких минут, после чего закрыть глаза и воспроизвести их в памяти.

Как отметила Рощина, желательно регулярно усложнять себе задачи.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалёва перечислила продукты, которые могут оказывать влияние на эндокринные органы человека, замедляя процессы старения.