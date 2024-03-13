В полиции прокомментировали драку в школе Екатеринбурга

Драка в школе Екатеринбурга произошла из-за споров о компьютерной игре, заявили в пресс-группе городского УМВД России.

Об этом сообщает URA.RU.

«Установлено, что накануне между двумя несовершеннолетними произошла конфликтная ситуация из-за компьютерной игры, которая переросла в драку. Чтобы разнять ребят, к ним подошли другие школьники. Опрошены законные представители обоих несовершеннолетних, претензий друг к другу не имеют», — говорится в сообщении.

Проверку в образовательном учреждении проводят сотрудники ПДН.

Ранее сообщалось, что в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области школьник попал в больницу в тяжёлом состоянии после драки на перемене в школе.