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В Ленобласти ﻿школьника госпитализировали после драки на перемене

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Восьмиклассник попал в больницу в тяжёлом состоянии после драки на перемене в школе в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области.
В Ленобласти ﻿школьника госпитализировали после драки на перемене
  • РИА Новости

Как сообщает 78.ru, у 14-летнего подростка врачи диагностировали контузию и перелом нижней стенки орбиты левого глаза, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По словам школьника, около полудня на перемене его ударил в глаз одноклассник. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле установили личности нескольких подростков, участвовавших в массовой драке 9 марта.

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