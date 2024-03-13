В Ленобласти ﻿школьника госпитализировали после драки на перемене

Восьмиклассник попал в больницу в тяжёлом состоянии после драки на перемене в школе в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области.

Как сообщает 78.ru, у 14-летнего подростка врачи диагностировали контузию и перелом нижней стенки орбиты левого глаза, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По словам школьника, около полудня на перемене его ударил в глаз одноклассник. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле установили личности нескольких подростков, участвовавших в массовой драке 9 марта.