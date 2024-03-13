В Татарстане направят 148,4 млн рублей на борьбу с диабетом
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Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на соответствующее постановление регионального кабмина.
Средства направят на обновление материально-технической базы, изменения в системе первичной помощи, сбор актуальной статистики.
Программа мероприятий рассчитана до 2025 года.
Основная цель — раннее выявление и лечение сахарного диабета во избежание осложнений, приводящих к инвалидности.
Ранее сообщалось, что правительство Удмуртии приняло программу борьбы с сахарным диабетом.