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В Татарстане направят 148,4 млн рублей на борьбу с диабетом

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Правительство Татарстана выделит 148,4 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом.
В Татарстане направят 148,4 млн рублей на борьбу с диабетом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на соответствующее постановление регионального кабмина.

Средства направят на обновление материально-технической базы, изменения в системе первичной помощи, сбор актуальной статистики.

Программа мероприятий рассчитана до 2025 года.

Основная цель — раннее выявление и лечение сахарного диабета во избежание осложнений, приводящих к инвалидности.

Ранее сообщалось, что правительство Удмуртии приняло программу борьбы с сахарным диабетом.

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