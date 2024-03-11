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Правительство Удмуртии приняло программу борьбы с сахарным диабетом

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В Удмуртии утвердили региональную программу по борьбе с сахарным диабетом.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства республики, пишет интернет-издание «Сусанин».

В рамках программы разработаны шаги по повышению качества медпомощи пациентам с сахарным диабетом, будет усилен внутренний контроль качества оказания медпомощи, введены профилактические мероприятия.

Отмечается, что в 2022 году смертность от сахарного диабета составила 26,7 случаев на 100 тыс. населения республики. Рост по сравнению с 2021 годом составил 2,1%.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в МОНИКИ заработал региональный эндокринологический центр.

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