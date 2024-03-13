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Мурашко спрогнозировал развитие медицинского ИИ для взаимодействия с пациентом

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что направление по применению искусственного интеллекта в медицине, с которым работает непосредственно сам пациент, будет развиваться.
Мурашко спрогнозировал развитие медицинского ИИ для взаимодействия с пациентом
  • РИА Новости

«Развитие программ с искусственным интеллектом, которые будут работать с пациентом, — это современный тренд, который сегодня уже наметился», — цитирует его РИА Новости.

Как объяснил Мурашко, речь идёт о программах, которые анализируют определённые показатели пациентов: артериальное давление, уровень сахара в крови и т.п. для дальнейшего контроля за его здоровьем.

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что экономический эффект от внедрения технологий ИИ оценили более чем в 1 трлн рублей.

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