Чернышенко: экономический эффект от внедрения ИИ оценили в более 1 трлн рублей
- РИА Новости
«Уже сейчас экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта оценивается в более чем в 1 трлн рублей», — цитирует его ТАСС.
По словам политика, к 2030 году во всех субъектах страны будет активно применяться ИИ, в том числе в медицине и соцсфере.
Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия может гордиться своими достижениями в сфере искусственного интеллекта.
Путин отметил, что российское так называемое электронное правительство добилось гораздо больших успехов, чем во многих странах.