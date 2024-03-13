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Чернышенко: экономический эффект от внедрения ИИ оценили в более 1 трлн рублей

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Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что экономический эффект от внедрения технологий ИИ оценили в более 1 трлн рублей.
Чернышенко: экономический эффект от внедрения ИИ оценили в более 1 трлн рублей
  • РИА Новости

«Уже сейчас экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта оценивается в более чем в 1 трлн рублей», — цитирует его ТАСС.

По словам политика, к 2030 году во всех субъектах страны будет активно применяться ИИ, в том числе в медицине и соцсфере.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия может гордиться своими достижениями в сфере искусственного интеллекта.

Путин отметил, что российское так называемое электронное правительство добилось гораздо больших успехов, чем во многих странах.

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