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Путин: Россия может гордиться достижениями в сфере искусственного интеллекта

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия может гордиться своими достижениями в сфере искусственного интеллекта.
Путин: Россия может гордиться достижениями в сфере искусственного интеллекта
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

«Мы можем гордиться нашими достижениями в сфере искусственного интеллекта», — констатировал российский лидер.

Путин отметил, что российское так называемое электронное правительство добилось гораздо больших успехов, чем во многих странах.

Президент подчеркнул, что это является результатом работы большого числа людей, в том числе вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Ранее Владимира Путина во время посещения им тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае ознакомили с прототипом роботизированного комбайна, который собирает томаты.

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