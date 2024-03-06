Путин: Россия может гордиться достижениями в сфере искусственного интеллекта

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия может гордиться своими достижениями в сфере искусственного интеллекта.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

«Мы можем гордиться нашими достижениями в сфере искусственного интеллекта», — констатировал российский лидер.

Путин отметил, что российское так называемое электронное правительство добилось гораздо больших успехов, чем во многих странах.

Президент подчеркнул, что это является результатом работы большого числа людей, в том числе вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Ранее Владимира Путина во время посещения им тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае ознакомили с прототипом роботизированного комбайна, который собирает томаты.