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Россия вошла в ТОП-10 стран-лидеров по внедрению ИИ

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Россия вошла в топ-10 стран-лидеров по объёму совокупных вычислительных мощностей с использованием искусственного интеллекта, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Россия вошла в ТОП-10 стран-лидеров по внедрению ИИ
  • Gettyimages.ru

«Россия по объёму совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%», — цитирует его ТАСС.

Министр указал на необходимость стимулировать тех, кто ещё не внедрил ИИ в свои процессы, и развивать под эти отрасли рынок решений.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия может гордиться своими достижениями в сфере искусственного интеллекта.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что экономический эффект от внедрения технологий ИИ оценили более чем в 1 трлн рублей.

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