Россия вошла в ТОП-10 стран-лидеров по внедрению ИИ
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«Россия по объёму совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%», — цитирует его ТАСС.
Министр указал на необходимость стимулировать тех, кто ещё не внедрил ИИ в свои процессы, и развивать под эти отрасли рынок решений.
Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия может гордиться своими достижениями в сфере искусственного интеллекта.
Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что экономический эффект от внедрения технологий ИИ оценили более чем в 1 трлн рублей.