Остеопат Симкин рассказал о причинах неуклюжести детей

Врач-остеопат, основатель и руководитель клиники «Доктор Симкин» назвал причины детской неуклюжести.

«У некоторых детей неуклюжесть развивается в результате гипоксии — кислородного голодания мозга. Хронический недостаток кислорода плод может испытывать ещё в процессе внутриутробного развития», — завил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по словам специалиста, причинами детской неуклюжести могут быть нарушение мозгового кровообращения в шейном отделе позвоночника, травмы конечностей на уровне голени и стопы, иногда — тазобедренных суставов.

«Самый частый из них — это подвывих стопы, когда она вышла из своего нормального положения по отношению к одной или обеим костям голени. Простыми словами, одни косточки неправильно располагаются относительно других», — заключил Симкин.

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