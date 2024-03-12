В программу диспансеризации в Удмуртии добавят тестирование на гепатит С

В программу диспансеризации в Удмуртии в 2024 году добавят тестирование на гепатит С.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Ежегодно в республике выявляют около 150 новых случаев заболевания. Гепатит С лечится специальной противовирусной терапией, которую назначает врачебная комиссия. Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая рассказала о важности ежегодной диспансеризации.