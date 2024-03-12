Отоларинголог Кошелев назвал охватывающие наушники самыми безопасными

Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что интенсивность и направленность звука влияют на слух.

В беседе с НСН он отметил, что длительное использование наушников-вкладышей может негативно сказаться на здоровье.

«Самые безопасные наушники — охватывающие, так называемые лопухи. В таких устройствах всё приближено к натуральному механизму восприятия звука», — сказал эксперт.

По его словам, слух будет ухудшаться, если долго и громко слушать музыку.

Ранее врач-сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина назвала ограничения по уровню громкости наушников для здоровья.