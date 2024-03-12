Отоларинголог Кошелев назвал охватывающие наушники самыми безопасными
В беседе с НСН он отметил, что длительное использование наушников-вкладышей может негативно сказаться на здоровье.
«Самые безопасные наушники — охватывающие, так называемые лопухи. В таких устройствах всё приближено к натуральному механизму восприятия звука», — сказал эксперт.
По его словам, слух будет ухудшаться, если долго и громко слушать музыку.
Ранее врач-сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина назвала ограничения по уровню громкости наушников для здоровья.