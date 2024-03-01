Сурдолог Вылегжанина рассказала о безопасном уровне громкости наушников

Врач-сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина назвала ограничения по уровню громкости наушников для здоровья.

«Как обнаружили исследователи, звук в наушниках большинства молодых людей обычно достигает 90—110 дБ. Без вреда для ушей плеер можно слушать не больше 30—40 минут», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, длительное прослушивание плеера с громкостью звука в наушниках от 85 дБ уже запускает в ухе необратимые процессы.

Также ухудшение слуха возникает от продолжительных разговоров по телефону. Электромагнитное излучение оказывает вредное влияние на слуховой аппарат человека.

Ранее нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Екатерина Веселова рассказала о вредных привычках во время приёма пищи.