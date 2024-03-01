RT в Telegram
Подпишись

Сурдолог Вылегжанина рассказала о безопасном уровне громкости наушников

Короткая ссылка
Врач-сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина назвала ограничения по уровню громкости наушников для здоровья.
Сурдолог Вылегжанина рассказала о безопасном уровне громкости наушников
  • Gettyimages.ru

«Как обнаружили исследователи, звук в наушниках большинства молодых людей обычно достигает 90—110 дБ. Без вреда для ушей плеер можно слушать не больше 30—40 минут», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, длительное прослушивание плеера с громкостью звука в наушниках от 85 дБ уже запускает в ухе необратимые процессы.

Также ухудшение слуха возникает от продолжительных разговоров по телефону. Электромагнитное излучение оказывает вредное влияние на слуховой аппарат человека.

Ранее нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Екатерина Веселова рассказала о вредных привычках во время приёма пищи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить