Нутрициолог Веселова назвала вредные пищевые привычки

Нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Екатерина Веселова рассказала о вредных привычках во время приёма пищи.

Вредно одновременно принимать пищу и смотреть телевизор, читать книги, журналы или ленту соцсетей, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Привычка есть таким образом во взрослом возрасте вызывает переедания, лишний вес и неспособность слышать сигналы организма о голоде и сытости. И интуитивное питание — самое рациональное с точки зрения нутрициологии — становится невозможным, так как у человека нет связи со своим телом», — сказала Веселова.

Кроме того, специалист отметила, что пропуск завтрака также вреден для организма.

«У завтрака есть несколько задач: запуск пищеварения, а именно желчного пузыря — в течение ночи в нём собирается много желчи и её нужно мягко вывести; энергия на день — утренний приём пищи даёт нам заряд бодрости и сил для продуктивного дня», — добавила нутрициолог.

Ещё одной плохой привычкой, которую нам прививают с детства, является требование доедать до чистой тарелки, даже если сыты.

«Во взрослом возрасте эта привычка закрепляется, и человек уже не может не доесть в ресторане («ведь заплатил») или даже дома («жалко выбрасывать»). Часто такие люди доедают за своими домочадцами из-за зудящего чувства вины за выброшенные продукты», — заключила эксперт.

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