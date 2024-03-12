Суд арестовал имущество гражданской супруги экс-главы УГИБДД по Ставрополью
- РИА Новости
«Суд удовлетворил ходатайство... о наложении ареста в виде запрета права отчуждения на... имущество», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал, что в ходе расследования уголовного дела против бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края и его соучастников было установлено 119 новых эпизодов получения взяток.
В июле 2021 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту получения организованной группой под руководством Сафонова взятки в особо крупном размере.
Источник RT рассказал, что Сафонов создал организованную преступную группу из числа работников УГИБДД не позднее 1 января 2017 года.