Суд арестовал имущество гражданской супруги экс-главы УГИБДД по Ставрополью

Суд Карачаево-Черкесской Республики арестовал квартиры и автомобили гражданской супруги экс-главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.

«Суд удовлетворил ходатайство... о наложении ареста в виде запрета права отчуждения на... имущество», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал, что в ходе расследования уголовного дела против бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края и его соучастников было установлено 119 новых эпизодов получения взяток.

В июле 2021 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту получения организованной группой под руководством Сафонова взятки в особо крупном размере.

Источник RT рассказал, что Сафонов создал организованную преступную группу из числа работников УГИБДД не позднее 1 января 2017 года.