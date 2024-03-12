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Суд арестовал имущество гражданской супруги экс-главы УГИБДД по Ставрополью

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Суд Карачаево-Черкесской Республики арестовал квартиры и автомобили гражданской супруги экс-главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
Суд арестовал имущество гражданской супруги экс-главы УГИБДД по Ставрополью
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство... о наложении ареста в виде запрета права отчуждения на... имущество», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал, что в ходе расследования уголовного дела против бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края и его соучастников было установлено 119 новых эпизодов получения взяток.

В июле 2021 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту получения организованной группой под руководством Сафонова взятки в особо крупном размере.

Источник RT рассказал, что Сафонов создал организованную преступную группу из числа работников УГИБДД не позднее 1 января 2017 года.

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