Бастрыкин: в деле экс-главы ГИБДД Ставрополья появилось 119 новых эпизодов взяток

Председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал, что в ходе расследования уголовного дела против бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края и его соучастников было установлено 119 новых эпизодов получения взяток.

«В ходе расследования уголовного дела сотрудники СК России установили 119 новых эпизодов преступной деятельности соучастников, связанных с получением взяток. Кроме того, следствие полагает, что соучастники действовали в составе преступного сообщества», — заявил он в интервью РИА Новости.

По его словам, против фигурантов возбуждены новые уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества и участии в нём, а также о получении взяток.

В июле 2021 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере (более 19 млн рублей).

Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы были задержаны.

Источник RT рассказал, что Сафонов создал организованную преступную группу из числа работников УГИБДД не позднее 1 января 2017 года.