Офтальмолог Антонов напомнил о важности своевременного выявления глаукомы

Заведующий отделом глаукомы НИИ глазных болезней им. М.М. Краснова, член Экспертного совета по глаукоме Ассоциации врачей-офтальмологов кандидат медицинских наук Алексей Антонов рассказал, что у некоторых вероятность развития глаукомы выше.

На ранних стадиях у глаукомы практически отсутствуют явные симптомы, поэтому важно регулярно проходить осмотры у офтальмолога, поделился специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, к факторам, которые могут повлиять на развитие заболевания, относятся: возраст после 55 лет, наследственность, наличие миопии (близорукости) средней и высокой степени, а также наличие таких болезней, как артериальная гипотония, сахарный диабет и апноэ (остановки дыхания во сне).

«Терпение и ответственный подход к своему здоровью, постоянный контакт с врачом и поддержка близких — ключевые моменты в борьбе с глаукомой», — резюмировал Антонов.

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