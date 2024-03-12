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В ЯНАО рассказали о высокооплачиваемых вакансиях для работников без опыта

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Согласно новому исследованию, в Ямало-Ненецком автономном округе повара, менеджеры и инженеры без опыта работы могут рассчитывать на высокую зарплату.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на HeadHunter.

«В Новом Уренгое повар универсал (в Новом Порту Ямал) может зарабатывать от 190 тыс. рублей за вахту в 60 дней», — привели пример в сервисе.

Также там рассказали о вакансиях менеджера по продаже недвижимости с окладом 140—240 тыс. рублей, банковского специалиста по зарплатным проектам (от 151 тыс.), сервисного инженера компании мобильной связи (от 150 тыс.), заместителя главного бухгалтера по налогам (150 тыс. рублей).

Ранее в ХМАО назвали самые высокооплачиваемые предложения о работе.

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