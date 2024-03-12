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В ХМАО назвали самые высокооплачиваемые предложения о работе

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Специалисты провели исследование рынка вакансий в Ханты-Мансийском автономном округе и выяснили, каким специалистам предлагали самые высокие зарплаты.

Так, в Сургуте ищут бариатрического хирурга и пластического хирурга с окладом от 500 тыс. рублей в месяц, информирует URA.RU со ссылкой на HeadHunter.

В этом же городе строительный холдинг открыл вакансию директора завода ЖБИ с заработной платой в размере 300 тыс. рублей.

В Ханты-Мансийске требуется руководитель проектов по информационной безопасности на зарплату 300—400 тыс. рублей.

А в Нефтеюганске ищут технолога колтюбинга, предлагаемый оклад — от 297 тыс. рублей в месяц.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.

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