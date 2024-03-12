В Тюменской области рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях

Согласно новому исследованию, самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Тюменской области стали позиции руководителей IT-проектов и отдела продаж.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на HeadHunter.

«Руководителю IT-проектов в регионе предлагают зарплату от 500 тыс. рублей. У соискателя должно быть высшее техническое или IT-образование», — сказали в сервисе.

Руководителю отдела продаж предлагается зарплата 250—600 тыс. рублей.

В тройку лидеров также вошла вакансия стоматолога-ортопеда. При опыте работы от трёх лет предлагаемая зарплата составляет от 300 тыс. рублей.

Кроме того, стало известно, что в Свердловской области выросло количество соискателей старше 60 лет, передаёт tagilcity.ru.

В 2023 году пожилые жители региона разместили более 840 резюме, что на 31% больше в сравнении с 2022 годом.

В основном они ищут работу в области безопасности, сферы производства, обслуживания, медицины, транспорта, образования, туризма.

Ранее в ХМАО назвали самые высокооплачиваемые предложения о работе.