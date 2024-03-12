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Психотерапевт Саадулаева рассказала о причинах деменции

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Врач-психотерапевт «СМ-Клиники» Хадижат Саадулаева назвала ряд основных причин развития деменции.

«Одной из наиболее опасных привычек, по мнению специалистов, является недостаток физической активности. Регулярные занятия спортом способствуют улучшению кровообращения, питанию мозга кислородом и питательными веществами, что помогает предотвратить деменцию», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по словам специалиста, на качество работы мозга оказывают влияние плохое питание, стресс, депрессия, недостаток сна и вредные привычки.

«Вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, также оказывают негативное воздействие на мозг и могут способствовать развитию деменции. Поэтому важно отказаться от них или минимизировать их воздействие», — заключила психотерапевт.

Ранее врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров рассказал, какие симптомы могут указывать на наличие депрессии.

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