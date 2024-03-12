Офтальмолог Захарова дала советы по снижению нагрузки на глаза

Врач-офтальмолог телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Захарова дала рекомендации, как снизить нагрузку на глаза при использовании гаджетов.

«Многие, только проснувшись и ещё лёжа в постели, начинают просматривать сообщения и читать новости. Это может усилить ощущение стресса и тревоги и негативно сказаться на эмоциональном состоянии и продуктивности в течение дня», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

В качестве простого, но эффективного способа снижения напряжения на глаза Захарова посоветовала правило «20 — 20 — 20».

«Суть заключается в том, чтобы после каждых 20 минут работы за экраном делать 20-секундный перерыв, фокусируя взгляд на объектах, находящихся на расстоянии не менее 20 футов — приблизительно 6 м. Это помогает расслабить мышцы глаз и снизить уровень утомляемости», — сказала офтальмолог.

Также для глаз полезна регулярная гимнастика. Она способствует улучшению кровообращения и снижению напряжения.

«Упражнения желательно делать утром или вечером перед сном, сняв очки или контактные линзы. Движения должны быть плавные, без резких рывков. Это могут быть медленные круговые вращения глаз вправо и влево, зажмуривание и расслабление, фокусировка взгляда на различных объектах на разном расстоянии», — заключила эксперт.

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