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Офтальмолог Миргородская рассказала о причинах близорукости у детей

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Врач-офтальмолог, лазерный хирург «СМ-Клиники» к. м. н. Светлана Миргородская назвала основные причины близорукости у детей (миопии).
Офтальмолог Миргородская рассказала о причинах близорукости у детей
  • Gettyimages.ru

«Играет роль не только степень миопии у родственников, но и то, у одного или у обоих родителей она имеется», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, одна из основных причин близорукости — это наследственность.

Также, по словам специалиста, развитие близорукости вызывает зрительная нагрузка.

«При длительной нагрузке вблизи нужно обязательно делать перерывы и смотреть вдаль — в окно, в конец коридора, кабинета и т. д. Каждый час нагрузки должен чередоваться с пятью — десятью минутами разгрузки», — сказала врач.

Кроме того на развитие близорукости влияет недостаток дофамина и витамина D, который активно вырабатывается во время прогулок при дневном свете.

«Если же график не позволяет гулять, то стоит проконсультироваться с эндокринологом или терапевтом о принятии профилактических доз витамина D», — заключила офтальмолог.

Ранее педиатр, гастроэнтеролог, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова дала советы по составлению здорового рациона для детей.

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