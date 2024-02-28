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Педиатр Зотова посоветовала исключить из детского рациона жареные блюда с корочкой

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Педиатр, гастроэнтеролог, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова дала советы по составлению здорового рациона для детей.
Педиатр Зотова посоветовала исключить из детского рациона жареные блюда с корочкой
  • Gettyimages.ru
  • © Imgorthand

Об этом сообщает istochnik.online.

«Из детского рациона лучше исключить жареные блюда с корочкой. Даже овощи, которые приготовлены на сковородке, нежелательны. Корочка появляется из-за денатурации белка во время жарки. В ней есть токсические вещества, которые раздражают слизистую оболочки желудка. Поэтому лучше готовить в духовке, на пару или в СВЧ-печи», — заявила Зотова.

По её словам, также желательно исключить из детского меню бургеры, картофель фри, пиццу и газировку.

Также не стоит кормить ребёнка консервами из рыбы и мяса, которые не относятся к детскому питанию.

Желательно исключить жирное мясо, в том числе свинину, полуфабрикаты промышленного производства.

«Продукты должны быть свежими и качественными, а полезные блюда из них получатся, если использовать здоровые способы приготовления», — добавила эксперт.

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