Педиатр Зотова посоветовала исключить из детского рациона жареные блюда с корочкой

Педиатр, гастроэнтеролог, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова дала советы по составлению здорового рациона для детей.

Об этом сообщает istochnik.online.

«Из детского рациона лучше исключить жареные блюда с корочкой. Даже овощи, которые приготовлены на сковородке, нежелательны. Корочка появляется из-за денатурации белка во время жарки. В ней есть токсические вещества, которые раздражают слизистую оболочки желудка. Поэтому лучше готовить в духовке, на пару или в СВЧ-печи», — заявила Зотова.

По её словам, также желательно исключить из детского меню бургеры, картофель фри, пиццу и газировку.

Также не стоит кормить ребёнка консервами из рыбы и мяса, которые не относятся к детскому питанию.

Желательно исключить жирное мясо, в том числе свинину, полуфабрикаты промышленного производства.

«Продукты должны быть свежими и качественными, а полезные блюда из них получатся, если использовать здоровые способы приготовления», — добавила эксперт.

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