В ГД внесли проект о признании недействительным решения о передаче Крыма УССР

В Госдуму внесли проект закона о признании недействительным решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики.

Законопроект под номером 572350-8 озаглавлен как «О признании недействительным с момента принятия решения 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР».

Авторы законопроекта — депутат Константин Затулин и сенатор Сергей Цеков.

Сам Затулин в феврале уже высказывался по поводу решения о передаче Крыма в состав УССР. Депутат тогда обратил внимание на то, что никого в России и в Крыму не спрашивали насчёт передачи полуострова.

Идею об отмене решения 1954 года высказывал в беседе с RT и глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Вместе с этим другой депутат, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, выразил мнение, что Крым вновь вернулся в Россию и сегодня нет принципиальной необходимости отменять решения хрущёвского указа.