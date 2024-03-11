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В ГД внесли проект о признании недействительным решения о передаче Крыма УССР

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В Госдуму внесли проект закона о признании недействительным решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики.
В ГД внесли проект о признании недействительным решения о передаче Крыма УССР
  • РИА Новости

Законопроект под номером 572350-8 озаглавлен как «О признании недействительным с момента принятия решения 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР».

Авторы законопроекта — депутат Константин Затулин и сенатор Сергей Цеков.

Сам Затулин в феврале уже высказывался по поводу решения о передаче Крыма в состав УССР. Депутат тогда обратил внимание на то, что никого в России и в Крыму не спрашивали насчёт передачи полуострова.

Идею об отмене решения 1954 года высказывал в беседе с RT и глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Вместе с этим другой депутат, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, выразил мнение, что Крым вновь вернулся в Россию и сегодня нет принципиальной необходимости отменять решения хрущёвского указа.

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