Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик подчеркнул в беседе с RT, что Крым вновь вернулся в Россию и сегодня нет принципиальной необходимости отменять решения хрущёвского указа.

«Крым никогда не переставал себя чувствовать русским. Жители полуострова и не вспоминали о хрущёвском указе до тех пор, пока украинизация не стала настойчиво стучаться в их двери. С этим злом боролись всеми силами, и разумеется, Россия не оставляла нас в стороне. И в самый важный момент 2014 года Россия вернула Крым в родную гавань», — отметил депутат.

Парламентарий объяснил, что не видит смысла в том, чтобы сейчас обсуждать или отменять какие-то решения «не самых популярных лидеров».

«Крым и так российский, и все это знают, и никто уже в этом не сомневается. А будет ли отмена хрущевского указа, это абсолютно неважно, ни для жителей, ни для окружающего мира. Что же касается Украины, то она активно декоммунизируется. Так что хрущёвский указ, по идее, в Киеве должны были бы порвать и пустить на ветер», — заключил собеседник RT.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выступил с предложением отменить решение о передаче Крыма в состав УССР и признать его незаконным.

20 июня 2023 года рабочая группа в парламенте Крыма пришла к выводу, что ни одного основания для передачи полуострова из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.