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Голикова: реальная зарплата в России за шесть лет выросла более чем на 30%

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что реальная заработная плата в стране выросла более чем на 30% за последние шесть лет.
Голикова: реальная зарплата в России за шесть лет выросла более чем на 30%
  • РИА Новости

Соответствующее заявление она сделала во время торжественного открытия Фестиваля профессий на Международной выставке-форуме «Россия».

«И мы видим существенный рост более чем на 30% за эти шесть лет реальной заработной платы», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим он добавила, что по сравнению с 2022 годом рост за последний, 2023 год составил 7,8%.

Ранее сообщалось, что в Тюмени средняя предлагаемая зарплата выросла на 30% по итогам 2023 года.

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