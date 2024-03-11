Голикова: реальная зарплата в России за шесть лет выросла более чем на 30%
- РИА Новости
Соответствующее заявление она сделала во время торжественного открытия Фестиваля профессий на Международной выставке-форуме «Россия».
«И мы видим существенный рост более чем на 30% за эти шесть лет реальной заработной платы», — цитирует её РИА Новости.
Вместе с этим он добавила, что по сравнению с 2022 годом рост за последний, 2023 год составил 7,8%.
Ранее сообщалось, что в Тюмени средняя предлагаемая зарплата выросла на 30% по итогам 2023 года.